Le Good run de Guillaume Diaz

Fin novembre en Floride, sur l’Event 16 du festival Rock ‘N’ Roll Poker Open, Guillaume Diaz a signé une nouvelle performance avec une deuxième place pour un gain de 85.738$. Le Français n’a pas réussi à l’emporter sur ce tournoi à 5000$ de droit d’entrée sur lequel 95 entrées ont été comptabilisées. Il a été battu dans le tête à tête final par le redoutable David Peters. Une semaine avant, Guillaume Diaz avait aussi réalisé une performance de poids aux Bahamas sur un tournoi en hautes limites sur le Caribbean Poker Party pour un gain de 100.000$.

Le joueur a fait un sacré bout de chemin depuis son entrée au sein du Team Winamax. A l’époque, le joueur avait décroché le concours de La Top Shark Academy en 2014. A la fin de son année de joueur pro, Winamax a décidé de le prolonger. La room a eu raison. Puisque le garçon a multiplié les performances avec une 3e place sur Winamax Poker Open de Dublin en 2015 et une victoire sur l’EPT National de Monte Carlo pour un joli gain de 250 000 €. Sur le net, il s’est adjugé en 2017 le High Roller des Winamax Series.

L’une des raisons qui explique le succès actuel de Guillaume Diaz, c’est le travail intense mené au sein du Team Winamax. Cette équipe composée d’une dizaine de joueurs et joueuses est considérée comme la meilleure d’Europe, voire du monde. Elle compte des joueurs très expérimentés comme Kitai Davidi, Sylvain Loosli ou Adrian Mateos Diaz. Il y règne une vraie émulation. Des échanges stratégiques réguliers ont lieu sur des mains de poker jouées en tournoi. Les joueurs ont l’occasion de confronter leurs analyses au sein de groupes Facebook et WattsApp communs. Régulièrement, des séminaires se déroulent. C’est Stéphane Matheux, ancien tennisman qui organise ces événements qui soude le groupe.

Le Team Winamax fonctionne comme une équipe sportive. Un travail est fait pour que les joueurs abordent les tournois dans les meilleures conditions physiques. La question de la gestion du stress est au cœur de la stratégie du Team Winamax. Un Coach mental veille à ce que les joueurs soient les mieux préparés possibles. Ces dernières années, les meilleurs joueurs mondiaux ne laissent rien au hasard.

Agé de 27 ans, le joueur, originaire de la région grenobloise a découvert le poker au lycée en 2009 et depuis la passion pour ce jeu ne l’a jamais quitté. C’est un joueur méthodique qui considère le poker comme un sport et qui travaille beaucoup son jeu. Aujourd’hui, Guillaume Diaz possède un joli palmarès. Il cumule plus de 1.283.570$ de gains en tournoi Live. En janvier 2019, il sera en piste sur l’un des tournois les plus attendus de l’année de PokerStars Players Championship aux Bahamas pour disputer un événement à 25.000$ de droit d’entrée. Une somme qu’il n’aura pas à débourser car il a gagné un Platinum Pass qui lui donne accès à ce tournoi de prestige.