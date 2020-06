Le poker fait son retour au Casino de Rozvadov

Depuis le milieu du mois de mai, le casino King’s de Rozvadov a rouvert ses portes. Dans la foulée, le poker y a fait son retour avec quelques tournois. L’affluence est au rendez-vous et l’établissement a déjà un calendrier d’événements bien étoffé.

En République Tchèque, le Casino King's de Rozvadov est un lieu phare du poker en Europe. En quelques années, Léon Tsoukernik, le propriétaire des lieux a réussi à en faire un lieu incontournable en Europe. Le Casino a l’allure dans grand hangar installé dans une sorte de No Man’s Land. De gros festivals y ont été organisés comme les WSOP Europe. Chaque évènement draine des milliers de joueurs venus de toute l’Europe, voire de plus loin. On a pu voir, par exemple, Phil Ivey faire le déplacement il y a quelques mois.

Masques obligatoires

Avec l’épidémie de Covid-19, le casino était à l’arrêt comme tous les établissements dans le monde. Le poker est une activité où le respect des gestes barrière est très compliqué. Les joueurs touchent les cartes et les jetons et sont proches les uns des autres. Depuis le 11 mai, le casino a rouvert ses portes et a réactivé son offre de Cash Game et de tournoi. Le port du masque est obligatoire. Les cartes et les jetons sont régulièrement nettoyés. Le casino a déjà dévoilé un calendrier de tournois avec par exemple un High Roller PLO à 5.000€ de Buy-in le 20 juin prochain. La star française ElkY est déjà venu sur place. Le joueur est l’un des ambassadeurs du casino, il vient récemment de signer un partenariat avec GGPoker.

De nombreux tournois en perspective

Le casino promet un prizepool garanti de 1,2 million d'euros sur les 2 prochains mois. Les joueurs étrangers n’ont pas de contrainte particulière pour entrer en République Tchèque. Cela va permettre un afflux de joueurs. Et c’est déjà le cas. Le week-end, les tables affichent complet. "C’est un bon indicateur pour les autres casinos européen", explique Mendel Benoit, observateur de l’univers du jeu et fondateur du site lesbonsavis.fr. "La grande interrogation de tous les acteurs de l’industrie est de savoir si les joueurs seront ou rendez-vous lorsque les tournois pourront avoir lieu un peu partout en Europe". Ce qui n’est pas encore le cas en France.



Deux tournois de Pot Limit Omaha se dérouleront du 19 au 21 juin. Puis les amateurs de poker se retrouveront du 1er au 6 juillet sur le Balkan Poker Circuit. Le festival propose une garantie de 200.000€ et avec un Main Event à 150€ de Buy-in. D’autres événements sont programmés comme le Benelux Classics (15-20 juillet), le German Poker Tour (23-27 juillet) et le Deutsche Poker Tour (30 juillet - 2 août). Petit à petit, le poker reprend donc des couleurs.

