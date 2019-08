Le PokerStars Players Championship revient en 2020 à Barcelone

Comme chaque année, en août, Barcelone devient l’épicentre du poker en Europe avec l’organisation du fameux European Poker Tour (EPT). Des milliers de joueurs du monde entier sont réunis pour disputer ce festival. PokerStars a choisi ce moment phare pour annoncer le retour du PSPC.

Sur les réseaux sociaux, après cette annonce, les joueurs ont montré leur enthousiasme. Ce tournoi évènement se déroulera, l’été prochain, au Casino Barcelona pendant l’EPT Barcelona du 20 au 24 août 2020. Dans les mois à venir, PokerStars va donc de nouveau distribuer des Platinum Pass, il s’agit d’un package à 30.000$ permettant de participer à ce tournoi. Les joueurs pourront décrocher ce sésame via une série de tournois et de défis tout au long de cette saison. Chaque Platinum Pass comprend l’entrée offerte pour le tournoi à 22.500€ de buy-in (environ 25.000$), un séjour de six nuits à l’hôtel, le transport et la prise en charge de certaines dépenses pour le vainqueur et un invité.

EPT BarcelonaEurosport

Premiers Platinum Pass déjà distribués

PokerStars a aussi attribué hier un Platinum Pass surprise aux cinq finalistes de l’opération «Chase the Dream », dont le Français Clément Eloy qui a empoché au passage 10.000 euros. Ces joueurs auront donc la chance de participer l’année prochaine au PSPC. « Le premier PSPC a connu un succès retentissant et a permis à des centaines de gagnants d’un Platinum Pass qui ont osé rêver, de participer à un événement High Roller unique », a expliqué Séverin Rasset, l’un des dirigeants de PokerStars. « Le PSPC témoigne de notre engagement à faire évoluer et enrichir le jeu, non seulement en créant des opportunités pour les fans de poker, de tous niveaux, de remporter des sommes d'argent exceptionnelles, mais également en mettant en valeur le poker en tant que spectacle. »

Ramon Colillas, vainqueur l’an dernier

Pour mémoire, le tout premier PSPC a battu le record du plus grand tournoi de poker Live à 25.000 $ de l’histoire, et c’est l’Espagnol Ramon Colillas qui s’était imposé face à un field de plus de 1.000 joueurs, empochant plus de 5 millions $. Colillas fait partie des 320 gagnants d’un Platinum Pass qui ont obtenu gratuitement leur entrée pour ce tournoi. « Le PSPC a vraiment été une expérience extraordinaire, » a déclaré Colillas, désormais ambassadeur de PokerStars. « La période précédant le tournoi, le tournoi en soi, et finir par représenter PokerStars... c’est un rêve devenu réalité. Je suis tellement heureux que le tournoi revienne et de participer à un événement qui pourrait bouleverser la vie d’un joueur. Mais bien sûr, je vais tout faire pour réussir le doublé ! »

Les finalistes de l'opération Chase the DreamEurosport

Photos : Copyright Neil Stoddart / PokerStars