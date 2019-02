Marrakech, place forte du poker

Il existe une certaine douceur de vie dans la Ville rouge et le coût de la vie est plutôt favorable. De plus, le climat plutôt agréable. A Marrakech, on trouve deux casinos qui disposent d’une offre de poker alléchante et de nombreux festivals annuels. Avec deux casinos, le Casino Es Saadi et la Mamounia, et ses tournois réguliers et attractifs, Marrakech apparaît comme une destination phare sur le continent africain.

Championnats du Maroc

La poker room de la Mamounia, palace historique de la ville, conjugue tradition et modernité. Elle est gérée par Roger Hairabedian, une personnalité éminente du poker français, détenteur de deux bracelets WSOP.

L’homme organise de nombreux tournois ces derniers mois dans le casino : les Big poker Series et les championnats du Maroc. Ces derniers temps, des parties de Cash Game ont été retransmises sur la page Facebook du Casino. De gros moyens sont mis en œuvre pour faire rayonner la destination. Des tables de Cash Game tournent aussi régulièrement en Texas Hold’em et en Omaha. Il y a beaucoup d’action. Le service est plutôt bienveillant. Les joueurs disposent d’un vrai confort à la table.

Une belle offre de tournois au Es Saadi

L'autre lieu phare de Marrakech en matière de poker est le Casino Es Saadi. L’établissement organise depuis plusieurs années, des festivals de prestige dignes des plus beaux établissements de la planète ! Le Casino accueille de beaux évènements comme le World Poker Tour Deepsatcks ou une étape des World Series of Poker Circuit. Les joueurs viennent pour tenter de remporter l’une des fameuses bagues qui récompensent les vainqueurs. Le poker apparaît comme une véritable compétition. Certains aimeraient même qu’il devienne un sport olympique.

Des joueurs européens font le déplacement, avec de gros bataillons de tricolores et d'Espagnols. De plus en plus de personnes veulent jouer au poker et le monde arabe n'y fait pas exception. L’ambiance aux tables est en général bon enfant.

Une destination festive

On peut disputer des paris dans un cadre de rêve et profiter de l’hôtel, avec ses belles tables et sa discothèque très réputée : le Theatro. La fête l’un des ingrédients du Sismix, un événement conçu par la room française Winamax qui associe, au mois de mai, parties de poker et soirées mémorables au Theatro. Une recette qui fonctionne : 1252 entrées ont été comptabilisées sur le Main Event du festival. Des pools parties sont aussi organisées. En 2019, le Sismix aura lieu à Lloret de mar exceptionnellement pour cause de ramadan. Le concept du Sismix offre la possibilité aux joueurs de jouer au poker et de prendre des vacances.

De l’action toute l’année

La Ville Rouge propose des tournois tout au long de l'année, avec de belles structures et une organisation toujours à la pointe. Sonny Franco, venu s’établir pour grinder, dispute régulièrement ces tournois live. Ces derniers temps, les joueurs de poker s’investissent de plus en plus et font attention à leur alimentation et leur hygiène de vie. Le poker apparaît de plus en plus comme un sport. Les joueurs passent aussi de plus en plus de temps à travailler leur jeu pendant des heures et à utiliser les services de Coach pour progresser. A l’image de Yoh Viral dont les méthodes rencontrent un franc succès.