Phil Ivey parvient à un accord avec le Casino du Borgata

Après une bataille procédurale très longue, le joueur américain Phil Ivey et le Casino du Borgata (Atlantic City) seraient parvenus à un compromis pour dénouer un conflit qui portait sur une somme de près de 10 millions de dollars remportés par le joueur de poker, en 2012, lors d’une partie de baccarat.

Petit rappel des faits, Phil Ivey, lors d’une session de bacarrat, en 2012, a remporté 10 millions de dollars. Le casino du Borgata, à Atalantic City, aux Etats-Unis, accuse le joueur d’avoir triché en profitant d’un défaut sur le paquet de cartes que l’Américain aurait exploité. Une longue bataille judiciaire a ensuite eu lieu. Elle vient de se solder par un accord entre les deux parties. Phil Ivey aurait paraphé un compromis le 2 juillet dernier. Une amie de Phil Ivey, Cheung Yin Sun était également concernée par une procédure, pour une somme de plus de 9 millions. C'est l’épilogue d'un feuilleton qui a duré très longtemps.

Une longue bataille judiciaire

Cet accord permet de dénouer le conflit et de faire en sorte que les deux parties soient satisfaites. A la fin de l’année 2016, le juge en charge du dossier avait dit que Phil Ivey et Cheung Yin Sun devaient rembourser plus de 10 millions de dollars au Casino du Borgata. Ces derniers avaient interjeté appel début 2017, avant que la justice se montre de plus favorable au casino du Borgata. En 2018, Ivey était condamné à verser l'argent et le casino avait même eu la possibilité de récupérer la somme dans les actifs du champion de poker. C’est ce qu’a fait le Borgata, puisqu’il a pioché dans les gains de tournois d’Ivey glanés durant les WSOP 2019, à Las Vegas.

Un Phil Ivey combattif

Les dernières décisions rendues par la justice apparaissaient comme de plus en plus défavorables au joueur, Ivey continuait à faire valoir son bon droit et à batailler. La justice n’a d’ailleurs jamais indiqué que Phil Ivey avait triché. Ce qui est au cœur de cette affaire, c’est un défaut qui apparaissait sur les cartes qui aurait assuré à Phil Ivey et son amie un avantage sur le casino et leur auraient permis de remporter ces millions. Les cartes ayant été détruites, toute expertise était impossible. C’est cet élément qui faisait espérer le jouer américain d’une issue favorable. Ainsi, la mise en œuvre d’un accord entre les deux parties semble tout à fait logique. Elle évite la poursuite d’un conflit à l’issue incertaine pour le joueur comme le Casino. Ces derniers temps, Phil Ivey ne joue plus aux Etats-Unis pour éviter que ses actifs puissent être saisis. A noter que l’on ne connaît pas les modalités de cet accord qui est resté confidentiel.

