PokerStars Live revient à Paris pour un beau festival

La Ville Lumière offrira un beau cadre pour le dernier événement « Road to PSPC » de l’année et permettra aux joueurs de poker de tous niveaux de disputer un joli festival dans un club de jeux. Les joueurs auront l’opportunité de gagner leur siège à moindre coût, grâce à des satellites en ligne accessibles à partir de 0,50€ sur PokerStars.fr du 18 novembre au 15 décembre.

Les deux derniers jours du tournoi seront retransmis sur le web et commentés par les streamers PokerStars Twitch Yu et Benny. Kalidou Sow sera présent ainsi que le champion du monde de football freestyle Clem Keym. L'événement coïncide avec la finale Live du Championnat de France de Poker Étudiants, le 22 décembre, où 100 qualifiés s'affronteront pour tenter d'arracher un Platinum Pass ainsi que le titre de Champion de France de Poker Étudiants 2019. Des qualifications en ligne sont actuellement organisés chaque semaine sur PokerStars pour les étudiants désireux de gagner leur place pour la finale Live.

Les vainqueurs du Main Event et du Championnat Étudiants pourront décrocher un Platinum Pass, comme c’est déjà le cas pour Clément Éloy, Alexis Renoard et Dorian Decauche qui se préparent à représenter les intérêts français au PSPC à Barcelone du 20 au 24 août l’an prochain et à suivre les traces de joueurs français comme Julien Martini qui a terminé second aux Bahamas en janvier.

Plus d’informations et le programme complet du Road to PSPC : Paris.