Saul Berdugo remporte le WPT Deepstacks Deauville

Beaucoup de Parisiens avaient fait le déplacement jusqu’à Deauville pour le festival WPT Deepstack. La magnifique salle des Ambassadeurs du casino Barrière a été bien garnie tout le week-end. 474 entrées (dont111 re-entries) ont été comptabilisées sur le Main Event à 1200 euros l’entrée. Le prizepool généré s’élevait à 500.544 euros. Plus que jamais, Deauville s’impose comme l’une des places fortes du poker dans l’hexagone.

Saul Berdugo, un régulier du circuit

Saul Berdugo a tiré son épingle du jeu et signe une performance de standing. Joueur parisien régulier, il s'impose suite à un court head's up sur ce tournoi à 1200€ l'entrée pour un gain de 100.000 euros. Le joueur n’est pas un inconnu. Il a déjà réussi quelques belles performances sur le circuit live. Il a par exemple remporté un Dreamstack à 500 € au Cercle Clichy-Montmartre. Le joueur était très heureux de ce succès en Normandie. Berdugo succède à Bruno Benveniste qui avait remporté ce tournoi l’an dernier. Abdelhamid El Khayati prend la deuxième place pour 63 595€ et Joris Mahe (47 090€) complète le podium. Romain Hamouche prend la 9e place. De nombreux joueurs pro ont disputé le tournoi. La préparation de ces joueurs ne laisse plus rien au hasard. Au même titre que certains athlètes, ils sont plusieurs à suivre un programme particulier.

63 joueurs dans l’argent

Plusieurs joueurs réguliers du circuit ont réussi à rentrer dans l’argent. 63 joueurs ont été payés. Ce fut le cas de Miroslav Alilovic (12ème pour 7465€), Bruno Benveniste, l’ancien directeur de la publication de Poker52 (20ème pour 4200€), Bruno Fitoussi, ambassadeur de PartyPoker en France (33ème pour 2630 €), le très performant Julien Sitbon (47ème pour 2350 €), l’animateur du RMC Poker Show Moundir Zoughari (51ème pour 2095 €), Francois Tosques (62ème - 1890 €) et Gilles Huet (63ème -1890 €).

Sur le High Roller, c’est Thierry Luksenberg qui s’est imposé pour 47 434 euros, le reg Omar Lakhdari prend une belle deuxième place pour 31 520 euros et Davy Fradet complète le podium pour 21 465 euros. Du côté du Ladies, c’est Elise Camacho qui l’a emporté pour 819 euros, Stéphanie Rivens prend la 2e place et Hélène Demars prend la 3e place.

Ce festival s’est déroulé dans les meilleures conditions. Le Staff du Casino Barrière a, comme d’habitude, fait preuve d’un grand professionnalisme. Lucille Denos qui manageait ses équipes de Floor et de croupiers a permis aux joueurs de disputer un bel Event.

Le Classement de la Table Finale :

Vainqueur : Saul Berdugo – 100 000€

Runner Up : Abdelhamid El Khayati – 63 595 €

3ème : Joris Mahe – 47 090 €

4ème : Rabah Ait Abdel Malek – 35 435 €

5ème : Clement Carreira – 26 695 €

6ème : Abdelakim Laidouni – 19 355 €

7ème : Mohamed Mamouni – 14 504 €

8ème : Jean Albertini – 11 800 €

9ème : Romain Hamouche – 10 200 €