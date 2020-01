Stephen Chidwick, le prodige anglais

Stephen Chidwick s’est construit, en quelques années, un palmarès impressionnant. Après des débuts modestes, il a commencé à multiplier les succès et les gains conséquents, se construisant au fil de ses victoires ou de ses nombreuses et lucratives tables finales une bankroll conséquente, car Chidwick fait partie des joueurs de hautes limites jouant surtout pour leur propre compte. Nanti d’une trésorerie confortable, le joueur a ensuite disputer les plus prestigieux et plus lucratifs tournois du circuit mondial.

Depuis ses premières apparitions en tournois sur le net et plus précisément dans les satellites, sa première spécialité qui allait lui ouvrir les portes de la notoriété et lui permettre de construire sa bankroll, l’Anglais a toujours œuvré avec patience et une force de caractère incomparable. Spécialiste des satellites, il allait gagner des tickets par centaine. Joueur de tournois online, il cumulait plus de 5 millions sur l’ensemble des plateformes où il a joué́, avant d’opérer la transition vers le live avec la même rigueur et la même ambition. Le nombre de joueurs de poker qui jouent en ligne a connu une forte croissance dans la décennie 2000, tout comme les sites de casinos en ligne comme Unique Casino.



Ainsi, sa première apparition sur le circuit a eu lieu en 2008 au PCA, un festival pourtant peu recommandé pour les débutants. Le jeune joueur alors âgé de 18 ans, n’en avait cure, il s’offrait la victoire dès sa première apparition. Depuis, ce stakhanoviste a enchainé les tournois augmenté progressivement les droits d’entrée, visé de plus en plus haut jusqu’à atteindre les sommets que l’on connait, comme Bryn Kenney. Aujourd’hui, Stephen Chidwick est l’incontestable numéro 1 mondial, il affiche plus de 32 millions de dollars de gains en live, ce qui le place à la huitième place de la hiérarchie mondiale et bien sûr en tête de la All Time Money List britannique.

Contrairement à d’autres, qui une fois au sommet et nantis de millions en poche ont vu leur motivation s’étioler, Stephen Chidwick entend bien demeurer longtemps au plus haut niveau ! Il a consacré des années de sa vie pour y parvenir, il est en conséquence hors de question qu’il ne lutte pas avec la même volonté́ pour s’y maintenir. Une information qui ne devrait pas réjouir ses adversaires, le numéro 1 mondial n’étant pas le rival le plus facile à manœuvrer. Il faut dire qu’il en impose à une table ! Très grand, le visage taillé à la serpe, le regard impressionnant capable de vous fixer sans ciller de longues secondes, il sait parfaitement jouer de son physique pour impressionner ses adversaires. Le tout avec un calme olympien, construit par des années de méditation, même si l’on imagine que parfois à l’intérieur de ce crane parfaitement chauve cela doit bouillir.