« Trash Talk » la nouvelle émission poker de Loïc Xans

« Trash talk », c’est l’émission qui va faire débat. Ici pas d’invité mais des sociétaires qui accompagneront Loïc Xans tout au long de l’année. Pour le premier opus, on retrouve : Alexis Laipsker, l’ancien responsable de la communication de PokerStars en France, Brian Benhamou, l’ancien joueur pro du Team PMU, David Boivert le responsable du Florida Poker Tour et en fin Adrien Guyon l’ancien Top Shark Winamax.

Le premier épisode qui vient d’être mis en ligne est un pilote. L’émission d’une heure environ se veut sans filtre et donc la parole est assez libre. Alexis Laipsker n’hésite pas émettre quelques critiques sur les choix stratégiques de PokerStars et Brian Benhamou ne décolère pas contre l’organisation du dernier Partouche Poker Tour. Sur la forme, « Trash Talk » est à mi-chemin entre l’émission télé et le podcast radio.

La première partie est consacrée à de l’actualité du moment avec la fin du contrat PokerStars d’ElkY et la fin de l’aventure PMU pour Yoh Viral. Il est aussi question du retour de l’EPT. Les échanges sont assez intéressants. Brian Benhamou distille notamment quelques informations sur les détails des contrats des joueurs sponsorisés chez PMU.

La deuxième partie est un débat ayant pour thème l’ouverture des clubs de jeux et à son impact éventuel sur le nombre de joueurs à Paris. Les discussions sont intéressantes, notamment sur la place du poker dans ces futurs établissements qui ne devrait pas être aussi importante que l’on pourrait le croire. Enfin, petit flash-back à la fin de l’émission avec la dernière partie consacré à l’ouverture du marché du .fr en 2010. A l’époque de nombreuses rooms s’étaient lancées en même temps : Winamax, PMU, Everest, Betclic, PokerStars, Barrière Poker… Certaines n’ont pas survécu. L’émission est rythmée et agréable à regarder.

Loïc Xans indique qu’il y aura un épisode par trimestre. Dans quelques temps, Loïc Xans va lancer un nouveau format court pour PMU Poker qui s’appellera « Brelan » et un documentaire est aussi dans les tuyaux.