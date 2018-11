Ugo Faggioli s’impose sur le Barrière Poker Tour Deauville

Le Barrière Poker Tour a attiré les foules le week-end dernier au Casino Barrière de Deauville. Il faut dire que depuis la fermeture du Cercle Clichy-Montmartre, il n’existe aucun lieu à Paris pour disputer des tournois. De plus, ce festival de poker était placé durant le long week-end de la Toussaint.

Sur le tournoi principal de la dernière étape de la saison 2018 de ce BPT, on pu comptabiliser 722 entrées. L’ancien record, détenu par l’étape d’Enghien en 2014, a été battu. Sur le Main Event, les joueurs ont déboursé 570€ pour s’assoir autour de la table. La structure était de belle qualité. Les joueurs disposaient de 50 000 jetons avec des niveaux de 40 minutes. Ils ont pu s’affronter dans le très beau salon des Ambassadeurs. Les équipes de Lucille Denos avec des croupiers très expériemntés ont assuré le bon déroulement du tournoi. Le prizepool du tournoi s’est monté à 346 560€.

Ugo Faggioli s’est imposé dans le tête à tête final face à Aubin De Kermadec et pourra aller déposer 53 980€ à sur le compte de sa banque ou de sa néobanque comme le font de plus en plus de joueurs qui s'orientent vers des banques en ligne. Le vainqueur est loin d’être un inconnu. C’est d’ailleurs son deuxième succès sur le circuit. 96 joueurs sont entrés dans l’argent. De nombreux visages familiers du circuit ont réussi à décrocher une place payée. Ce fut le cas de Renaud Lejal, du reg parisien Arnaud Peyroles, l’avocat Cedric Seguin, le Livetard Tal Sardal, Yoni Houri, ou encore Davy Fradet et Jeremy Routier. Thierry Luksenberg (10e pour 5690€) bulle la table finale ont eux frôlé la finale. A noter la belle 6e place de Mikael Guenni. Sur le Masters à 1000 euros, c’est Brian Benhamou qui s’est imposé pour 34 300€. Moundir Zoughari qui décroche une belle seconde place pour 20 670€.

Classement Main Event :

1er: Ugo Faggioli - 53 980 €

2e : Aubin De Kermadec - 33 750 €

3e : Peter Phanmaha - 22 890 €

4e : Loic Dobrigna - 15 990 €

5e : El Mostafa Ederoua - 12 470 €

6e : Mikael Guenni - 10 290 €

7e : Philippe Barouk - 8390 €

8e : Alain Rivière - 7140 €

9e : Kamel Atoui - 6370 €