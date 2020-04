Victoires en série pour Manuel Bravo Martins

C’est sous le pseudonyme de « Dr.Bayard » que le joueur portugais Manuel Bravo Martins joue sur Winamax. Jeudi 16 avril, il s’est adjugé le tournoi phare des Winamax Series, le 3 MILLION Event KO. Ce tournoi au droit d’entrée de 125€ est historique. C’est tout simplement le plus gros tournoi de poker en ligne de l’histoire pour la France. Il a rassemblé plus de 46.000 joueurs et généré plus de 5 millions d’euros de prizepool. Manuel Bravo Martins a encaissé 356.420€ de gains. C’est le Français Pierre Calamusa, joueur du Team Pro Winamax, qui a pris une belle deuxième place sur ce tournoi pour un chèque de 292.441€. Encore une très belle performance pour le chroniqueur du RMC Poker Show. Elle a été saluée par toute la communauté poker sur les réseaux sociaux. Le joueur va reverser une partie de ses gains aux soignants et aux croupiers indépendants qui ne travaillent plus en ce moment. Avec le confinement, l'affluence aux tables de poker a explosé. En effet, les différentes compétitions sportives sont à l’arrêt et les parieurs en ligne se rabattent, en ce moment, sur le poker. Actuellement, on dénombre 500.000 comptes actifs en France contre 200.000 habituellement.

Plus de 460.000€ de gains en avril

Il y a une dizaine de jours, Bravo Martins avait remporté une victoire sur le tournoi principal des SCOOP, cette fois-ci sur le site PokerStars pour plus de 110.000€ de gains. En avril, il a donc empoché plus de 460.000€ de gains. Au mois de février, sur Winamax, il avait pris une belle troisième place sur le 2 Million Week pour près de 85.000€ de gains. En revanche, le joueur n’est pas un joueur de live. Il ne cumule qu’un peu plus de 5.000$ en tournoi. Les joueurs de poker lorsqu’ils signent de telles performances et empochent de grosses sommes doivent savoir gérer leur bankroll, c’est-à-dire la somme dédiée au poker. Il n’empêche que certains aiment se faire plaisir et se payer une montre haut de gamme ou louer une belle voiture sur Roadstr par exemple. D’autres se payent un beau voyage, descendent dans un hôtel de luxe et fréquentent les restaurants étoilés. Dans plusieurs semaines, c’est le poker live qui devrait reprendre ses droits avec des mesures sanitaires nouvelles, comme le port du masque et l’application de gestes barrière.