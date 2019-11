Virgile Turchi : «la possibilité de décrocher un Platinum Pass me fait rêver»

Depuis combien de temps joues-tu au poker ? Pourquoi aimes-tu ce jeu ? Quelles sont tes habitudes online ?

Je joue au poker depuis mes 18 ans, j’aime ce jeu car il est très complexe et demande de travailler beaucoup de choses différentes que ce soit le mental, la technique ou la concentration. C’est un jeu vraiment passionnant dans lequel on n’a jamais fini d’apprendre. Online, je joue 6 fois par semaine (tous les jours sauf le samedi où je sors avec mes amis). J’ai 2 écrans et je lance mes sessions à 18h à 23h30. Je joue surtout des tournois.

Comment s’est déroulé les tournois PSPC Expérience auxquels tu as participé ?

Le premier PSPC Expérience à Aix c’est bien déroulé, j’ai l’habitude du live mais les caméras m’ont un peu intimidé au début et j’ai joué plus tight qu’à mon habitude. A Divonne-les-Bains, le niveau de la table était très relevé et je le savais mais je suis satisfait de mon jeu, j’étais chipleader à 5 joueurs restants mais malheureusement, j’ai perdu mes jetons lors d’un setup QQ<AA. Ça arrive, je suis tout de même satisfait et je pense que ces expériences m’ont apportés beaucoup.

En quoi la possibilité de décrocher un ticket pour le PSPC te fait rêver ?

La possibilité de décrocher le Platinium Pass me fait rêver car jouer un tournoi à 25 000€ quand on est habitué à jouer les 10/20€ online c’est juste fou. Se retrouver au milieu de joueurs que je respecte énormément fait, en effet, rêver.

Quels sont tes joueurs préférés sur le circuit ?

Bonne question, j’en apprécie plusieurs mais je dirais Ivan Deyra, Steffen Sontheimer et Simon Mattsson pour la technique, Parker Talbot et Pierre Calamusa pour leur jeu explosif, Kitai, Kanit et Carrel pour leur lecture incroyable. Et Kalidou Sow que j’ai rencontré pour le PSPC expérience et qui est vraiment super cool en plus d’être un excellent joueur.

Quelles sont tes forces et tes faiblesses au poker ?

J’ai du mal à les définir car je me remets beaucoup en question, ce qui est primordial je pense pour être performant au poker mais je pense être solide mentalement et assez bon techniquement (même s’il y a beaucoup plus fort que moi). Comme point faible, je dirais que j’ai encore quelques lacunes techniques et que je n’ai pas encore assez travaillé les live tells.

Tu es qualifié pour le tournoi Étudiants au Club Montmartre en décembre prochain. As-tu une stratégie précise en tête pour aborder ce tournoi ?

Pour le tournoi étudiant, je pense que la majorité des joueurs seront plutôt inexpérimentés et je compte profiter de mon expérience afin de jouer agressif et de mettre la pression sur mes adversaires.