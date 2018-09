WPT Deepstacks Portugal : une nouvelle victoire pour Kalidou Sow

Kalidou Sow peut avoir le sourire. Ces derniers mois, il a enchaîné pas moins de quatre victoires sur de beaux tournois européens. Le dernier en date est le High Roller à 2000€ du WPT Portugal. Il a empoché, le 7 septembre dernier, à cette occasion, un joli chèque de 34 080 euros.

Sur le High Roller du WPT Deepstacks Portugal, 60 entrées ont été comptabilisées. Dans le tête à tête final, il a vaincu le Britannique Andy Hills. Ce dernier pourra se consoler avec un gain de 22 837€. A noter la belle 4e place du Belge Jérôme Sgorrano. 8 joueurs sont entrés dans les places payées sur ce tournoi. Kalidou Sow cumule aujourd’hui 1,5 millions de gains en tournoi Live indique le site de référence HendonMob. Il figure en 30e position sur le All Time Money List français.

Après le Main Event du PokerStars Championship en décembre 2017 et le PokerStars Festival Londres au début de l’année 2018, le High Roller du Winamax Poker Tour, début 2018 au Cercle Clichy-Montmartre, le joueur enchaîne donc un 4e succès en moins d’un an. « Kalidou Sow est un vraiment un joueur très apprécié du circuit. Il possède un grand Fair Play », explique Maxime Bedford, observateur avisé du monde du poker et consultant pour le site Betfirst. Désormais, le joueur vit à Londres.

Comment expliquer ce succès ? Kalidou Sow travaille beaucoup son jeu et a augmenté son volume de jeu. Le joueur a beaucoup joué au Cercle Clichy-Montmartre, établissement phare de la capitale. Il joue de plus en plus de tournois et échange beaucoup sur la stratégie avec d’autres joueurs. Le joueur parisien dispose d’une grande capacité à comprendre la dynamique des tables sur lesquelles il joue. Il est aussi assez hermétique à ce qui peut se passer autour de lui. Sow ne cache pas qu’il aimerait bien être sponsorisé par une room de poker online.

L’été dernier, le joueur s’est rendu à Las Vegas, place-forte du poker mondial mais il n’a pas brillé. Il a réalisé une seule place payée sur un tournoi à 600 euros de droit d’entrée. En revanche, il davantage brillé à Barcelone lors de l’EPT sur lequel il a pris une belle 37e place pour un gain de 30 000 euros. Dans les mois qui viennent, Kalidou Sow va continuer à parcourir le circuit en quête de nouveaux trophées. Il n’est pas rassasié.

Classement de la table finale du High Roller

du WPT Deepstacks Portugal :

1. Kalidou Sow 34 080 €

2. Andy Hills 22 837 €

3. Michaz Lubas 15 225€

4.Jérôme Sgorrano 10 570€

5. Joao Paulo Rodrigues Manana 7656€

6. Anmelo Falletta 5796€

7. Rui Soares Milhomens 4596 €

8.Joaquim Sergio Coutinho 4000 €