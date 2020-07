WPTWOC : Paul Tedeschi s’adjuge le PLO8

Sur PartyPoker, le festival WPTWOC vient de s’ouvrir. C’est le Français Paul-François Tedeschi a remporté le tournoi d’ouverture pour un gain de 92,105$.

Mardi 21 juillet, s’est tenue la table finale du tournoi d’ouverture des WPT World Online Championships qui se déroulent sur PartyPoker. Le Français Paul-François Tedeschi s’est imposé face à plusieurs cadors du circuit. Organisé sur 3 jours, ce tournoi inaugural à 3.200$ a réussi au joueur français. L'Event 1 était un Pot Limit Omaha Hi-Lo. Une variante du poker qui est de plus en plus en vogue et que Paul François Tedeschi maîtrise bien. Il s’est présenté en table finale avec le plus gros tapis. Il a gardé la tête froide et a su garder ce leadership jusqu’à la fin. Il décroche ce titre en envoyant dominé un field constitué de 145 entrants. Une sacrée performance pour ce joueur très discret. Cette finale a été diffusée sur Twitch.

Un deal à trois joueurs restants

Poker A Gujan-Mestras, Melvin Charrier remporte l’Xtradeep HIER À 09:38

A noter que le joueur français a noué un deal avec les deux derniers joueurs en lice. Dan Shak et Anssi Kinttala se sont mis d’accord avec le joueur tricolore. Paul Tedeschi empoche 82.105$. Dans le monde du poker live comme online, réaliser un accord sur les gains, entre les derniers compétiteurs en lice est une pratique courante. En effet, les paliers de gains sont parfois tellement énormes que certains préférèrent nouer un accord qui satisfait tout le monde. Les trois derniers joueurs se sont entendus après l’élimination du joueur Pro Winamax, Joao Vieira. Le joueur portugais termine tout de même à une belle 4e place et pourra se consoler avec 42.500$. Cet accord à trois joueurs restants, sur PartyPoker, a mis fin au tournoi. Dan Shak empoche 87.719$, tandis que Anssi Kinttala repart avec 86.628$.

Des tournois de poker en ligne très en vogue

Avec le confinement, de nombreuses personnes ont ouvert des comptes sur des sites de poker en ligne. Alors que les paris sportifs tournaient au ralenti, le poker se portait à merveille. Le nombre de tournoi et de parties privées sur internet a explosé. Encore aujourd’hui, il y a un réel engouement pour le poker en ligne. Les festivals de poker, à défaut de pouvoir se jouer en Live, c’est-à-dire dans des casinos se jouent sur la toile. De nombreuses franchises prestigieuses comme le World Poker Tour ou les World Series of Poker ont organisé des festivals de poker qui connaissent un beau succès et des affluences fortes. Dans les semaines et mois à venir, les gros festivals live devraient faire leur retour. On pense, par exemple, aux WSOP, qui devraient se tenir à Las Vegas, cet automne.

Poker WSOP Online : Pat Lyons s’adjuge l’Event 17 18/07/2020 À 15:12