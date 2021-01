Rallye raid

Airbag obligatoire, road book secret, etc : le Dakar garant de la sécurité et de l'équité sportive

DAKAR - L'organisation du plus grand rallye-raid du monde travaille pour assurer chaque année une épreuve plus sécurisante et passionnante. Airbag obligatoire, road book secret, etc : beaucoup de choses ont fait avancer la sécurité et l'équité sportive ces dernières années.

