Quel est votre sentiment après cette nouvelle victoire, votre 14e (huit en auto, six en moto) ?

Stéphane Peterhansel (S.P) : C'est toujours autant de pression. Chaque course est quand même très compliquée à gagner. Il faut vraiment se donner à fond, être complet, avoir un bon team, une bonne voiture, un top copilote. Mais malgré cela l'erreur est humaine et on peut en faire très vite, donc gagner pour la 14e fois c'était important. Trente ans entre la première victoire et celle-là... Je pense être le seul à avoir gagné sur les trois continents. Avoir vécu l'Afrique, l'Amérique du sud et l'Arabie Saoudite... On est des privilégiés aussi.

C'est l'expérience qui a fait la différence ?

S.P : L'expérience, ce n'est pas uniquement ça. Car Edouard (Boulanger), mon copilote, en avait très peu. C'est aussi la clairvoyance, l'analyse du "road book" côté navigation et, pour ma part, essayer de ne pas m'enflammer. Quand je voyais que j'étais un peu moins rapide que Nasser Al-Attiyah (son dauphin au général, ndlr), j'essayais de ne pas m'enflammer pour ne pas partir à la faute et casser la voiture. C'est tout un ensemble. Il faut savoir gérer au bon moment, attaquer au bon moment, éviter de se perdre et avoir une voiture rapide et solide.

Stéphane Peterhansel lors de la 7e étape du Dakar 2021 Crédit: Getty Images

Votre association inédite avec votre co-pilote est-elle donc déjà un succès ?

S.P : Dans notre tête, on rêvait d'une victoire, mais de là à concrétiser, c'était une autre histoire. Je ne vais pas dire que c'est inespéré car il a toutes les qualités du copilote et moi encore assez de vitesse. Mais il fallait que tout s'emboîte bien et ça s'est bien enchaîné. On parle le même langage, et pas uniquement parce qu'on est tous les deux Français ! Quand il me donne une note, c'est assez clair, ça a été très naturel.

Propos recueillis par Boris DESCARGUES

