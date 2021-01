Sebastien Loeb n'en pouvait plus. C'est la deuxième fois en quatre jours que le pilote est contraint d'attendre plusieurs heures dans le désert à cause de divers problèmes mécaniques. Vendredi, lors de la 6e étape du Dakar, Loeb et Elena ont longtemps attendu l'arrivée d'un camion d'assistance pour changer un triangle de suspension cassé. Dimanche, l'Alsacien a cassé un moyeu du BRX Hunter.