Rallye raid

Dakar : Kevin Benavides chute mais fait coup double : le résumé de la 5e étape Motos

DAKAK 2021 MOTOS - Malgré une chute et un nez abîmé, l'Argentin Kevin Benavides a remporté la 5e étape, jeudi, et pris les commandes du général, devant le Français Xavier de Soultrait (Husqvarna) à 2 minutes et 31 secondes.

00:05:20, 55 vues, il y a 2 heures