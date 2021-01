Et de cinq pour Al-Attiyah ! Ce jeudi, le Qatari a décroché sa cinquième victoire d'étape sur le Dakar 2021. Le pilote Toyota a parcouru les 470 kilomètres de la onzième étape entre Al Ula et Yanbu en 4 h 34 min 24 sec et a devancé Peterhansel d'1 min 56 sec et l'Espagnol Carlos Sainz de 2 min 26 sec.