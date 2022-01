Le Qatarien Nasser al-Attiyah (Toyota) conserve 28 minutes d'avance au classement général sur le Français Sébastien Loeb (Prodrive) après la 11e et avant-dernière étape du Dakar-2022, remportée par l'Espagnol Carlos Sainz (Audi) jeudi. La spéciale de 346 km autour de Bisha (sud-ouest de l'Arabie saoudite) a été le théatre de la seconde victoire de Sainz (après la troisième étape en première semaine). Elle n'engendre aucun bouleversement au classement, malgré les 4 minutes reprises par Loeb, 2e, à Al-Attiyah, 8e.

En cas de succès, le Qatarien décrocherait son quatrième titre sur le mythique rallye-raid, après 2011, 2015 et 2019. Il reste 146 km à Loeb vendredi pour espérer une erreur de son adversaire lui permettant de faire mieux que deuxième, une place déjà occupée en 2017. "On fait une bonne navigation, pas d'erreur, une belle attaque, on est là où on peut être. Comme je dis depuis quelques jours, je fais au mieux, la voiture est top et on se fait plaisir", dit le Français.

