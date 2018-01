Sébastien Loeb (Peugeot) : "C'est ma dernière opportunité de l'emporter"

Pour la 40ème édition du Dakar, disputée du 6 au 20 janvier, l'organisateurs ASO a concocté un parcours de 8793 km dont 4329 kilomètres chronométrés en Amérique du Sud. Peugeot remettra sa triple couronne de vainqueur 2017 en jeu de Lima , capitale du Pérou et arrive à Cordoba , en Argentine.

Au programme notamment, cinq étapes de sable au Pérou, trois en altitude en Bolivie et un marathon de près de 1000 kilomètres et la redoutable "Super Fiambala" en point d'orgue.

L'an dernier, Stéphane Peterhansel avait tenu jusqu'au bout face à Sébastien Loeb alors que Cyril Despres avait complété le podium. Carlos Sainz, lui, n'avait pas vu l'arrivée.

"Peter" sept fois vainqueur en Autos (en sus de ses six victoires en Motos), Sébastien Loeb n'a lui pas encore inscrit son nom au palmarès en deux participations. "Pour moi, c'est un peu l'année ou jamais pour la victoire", explique le nonuple champion du monde de WRC, qui reprendra ensuite du service avec Citroën en championnat du monde des rallyes.

"Clairement un parcours qui n'est pas en ma faveur"

"C'est ma dernière opportunité de l'emporter", poursuit-il. "L'an dernier, nous avons vu que nous avions la capacité de gagner. Daniel [Elena, son copilote] avait fait du bon boulot au niveau de la navigation. C'est motivant. Nous savons que nous pouvons le faire et j'y vais avec l'objectif de gagner, c'est sûr."

"Maintenant, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu sur un Dakar…", reprend-t-il. "C'est long et tu as vite fait de tout perdre pour pas grand-chose surtout avec le retour en force des dunes. C'est positif pour le rallye par rapport à l'image que les gens se font du rallye-raid. En revanche, c'est un type de terrain sur lequel je n'ai pas énormément d'expérience. C'est clairement un parcours qui n'est pas en ma faveur. Pour ce qui est de la voiture, elle est plus stable, plus agréable à conduire, mieux amortie. Elle nous donne plus confiance et nous pouvons donc attaquer un peu plus fort."