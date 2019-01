Dakar-2019, la quinzaine du sable

"Avec le sable, on plonge au coeur de l'ADN du Dakar. A l'origine, la mythologie du Dakar, c'est le Sahara, ses dunes, ses grands cordons de sable...". Le directeur de course Etienne Lavigne a posé le décor lors de la présentation du parcours de l'édition 2019. "Ca promet dix jours extrêmement exigeants pour tous les concurrents car ce sera plus court, plus dur. Plus exigeant aussi puisqu'il y a moins de temps pour pour faire la différence", a-t-il ajouté.

La 41e édition du Dakar aura lieu pour la première fois de son histoire dans un seul pays. Du fait, entre autres, des politiques d'austérité qui touchent l'Amérique du Sud. Exit donc la Bolivie et l'Argentine (2018), le Paraguay (2017) ou le Chili (2015)... seul le Pérou est resté fidèle au célèbre rallye-raid. Pour s'imposer à Lima le 17 janvier, après 3.000 kilomètres de spéciales, il faudra donc être fort : de Stéphane Peterhansel à Carlos Sainz, en passant par Nasser al-Attiyah ou Nani Roma via Cyril Despres et Giniel de Villiers, la plupart des récents vainqueurs seront sur la ligne de départ.

Sans oublier, évidemment, l'attraction du rallye-raid version 2019. Sébastien Loeb, nonuple champion du monde des rallyes, qui s'attaque à son quatrième Dakar. Neuvième en 2016, deuxième en 2017, l'Alsacien avait été contraint à l'abandon l'année dernière, planté dans le désert péruvien à la 5e étape. Il retrouvera donc les dunes du pays des Incas cette année mais sans appréhension.

Des dunes décisives

"Ca m'avait plutôt pas mal réussi, en fait. Surtout au début, on était dans un bon rythme mais on n'a pas eu de chance: on s'est plantés", a confié le pilote français de 44 ans. "Le sable, ce n'est pas forcément ce que je préfère. Je sais que ce n'est pas à mon avantage", a continué Sébastien Loeb, qui revient en tant que pilote privé et avec le rêve de devenir le premier indépendant à s'imposer depuis Jean-Louis Schlesser en 2000.

Une chose est sûre : les dunes joueront les juges de paix. "Le sable, ça peut plaire et déplaire. Pour moi, c'est l'esprit du rallye, du franchissement, de la navigation... dans un désert complètement ouvert avec très peu de pistes", a expliqué Stéphane Peterhansel, qui aborde le 30e Dakar de sa carrière. "Il y aura beaucoup de rebondissements. Celui qui fera le moins d'erreurs finira sur le podium car c'est compliqué de faire un Dakar complet au Pérou sans tomber dans les pièges", a ajouté celui qui s'est déjà imposé à treize reprises sur l'épreuve.

Dans la catégorie moto, les dunes permettront de rapidement dégager une hiérarchie parmi la liste des prétendants, qui sont nombreux. KTM, invaincu sur le Dakar depuis 2000, fait ainsi figure de forteresse assiégée mais le constructeur autrichien a du répondant, avec Matthias Walkner, Sam Sunderland et Toby Price. Soit tout simplement les trois derniers vainqueurs. Côté français, Adrien van Beveren et Xavier de Soultrait, tous deux sur Yamaha, auront également une carte à jouer.