Dakar 2019 : Walkner souffle l'étape à Brabec chez les motos

Les 342 kilomètres de l'étape du jour entre Pisco et San Juan de Marcona auront livré de maigres écarts. Si chez les autos, Sébastien Loeb a devancé Nani Roma de huit petites secondes, l'écart entre Matthias Walker (KTM) et son plus proche poursuivant, Ricky Brabec n'aura été que de 22 secondes chez les motos. Joan Barreda a joué la prudence en terminant 3e à 1'41'' et conserve la tête du classement général acquise lundi après sa victoire sur la première étape.

Vainqueur de son premier Dakar en 2018 après une deuxième place en 2017 et deux abandons en 2015 et 2016, Walkner a déjà égalé son record de victoire d'étape sur une édition. Repoussé à plus de trois minutes de Barreda lundi, Walkner a parfaitement réagi pour se replacer au classement général puisqu'il est désormais le dauphin de l'Espagnol (+1'31''). A la troisième place, on retrouve Ricky Brabec, le malheureux de ce mardi (+1'33'').

Chez les Français, déception pour Adrien Van Beveren qui a perdu neuf minutes aujourd'hui et qui est déjà repoussé à dix minutes au général. Inverser la vapeur risque d'être très compliqué pour celui qui avait lourdement chuté et dû abandonner l'année dernière.