Dakar : 3e étape - Stéphane Peterhansel s'impose à Arequipa, Sébastien Loeb perd 42 minutes

"Mister Dakar" a mis la machine en route. Stéphane Peterhansel a remporté la troisième étape de ce Dakar 2019, qui a mené les concurrents entre San Juan de Marcona et Arequipa, et pris les commandes du classement général, mercredi au Pérou.

Exceptionnel lors de cette troisième levée, il a devancé Nasser Al-Attiyah de plus de trois minutes (3’26). Le Polonais Jakub Przygonski a pris la 3e place à plus de 11 minutes (11’47). Le Saoudien Yazeed Al Rajhi (12’50"), l’Espagnol Nani Roma sur sa Mini (18’12") et le Français Cyril Desprès (28’04") ont terminé plus loin.

Loeb à terre, Sainz et De Villiers au fond du gouffre

Cette étape a été marquée par la sale journée vécue par les favoris, dont Sébastien Loeb. Vainqueur mardi, l'Alsacien a perdu 42'55" au classement général et pris un gros coup sur la tête. Désormais 8e au général, le pilote de la team PH Sport va se retrouver dans la position du chasseur.

Pour Carlos Sainz et Giniel de Villiers la journée a été encore plus difficile. L’Espagnol, tenant chez les autos, a perdu plus de trois heures après avoir arraché partiellement une roue. Giniel De Villiers, leader du général mercredi matin, a, lui, connu une panne majeure.

Jeudi, le Dakar file vers le sud du Pérou pour la première manche de l'étape marathon entre Arequipa et Tacna (auto, SxS, camion), 511 km dont 351 de secteur sélectif.