Moto : l'étape pour Sunderland, le général pour Brabec

Deuxième victoire de ce Dakar 2019 pour Sam Sunderland sur sa KTM. Le Britannique a remporté le 7ème étape ce lundi. Sunderland s'est imposé avec 1’51" d'avance sur le Chilien José Ignacio Cornejo Flormino (Honda) et 6'30" sur l’Américain Brabec (Honda).

Ce dernier, 3e de l'étape du jour, a pris la tête du classement général devant l'Australien Toby Price (KTM, +6’55") et le Français Adrien van Beveren (Yamaha, +7’47"). Le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna) a lâché du lest et sa place de leader du général, glissant à la 5e place à 9’59".