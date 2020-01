Edwin Straver, qui participait à son troisième Dakar et concourait sans assistance, est décédé. Le mortard avait chuté le 16 janvier lors de l'avant-dernière étape et s'était fracturé la colonne vertébrale. Il avait été héliporté vers un hôpital de Ryad et était resté plusieurs jours en soins intensifs, avant d'être rapatrié aux Pays-Bas mercredi.

"Edwin est décédé vendredi matin entouré de ses proches", a déclaré sa femme Anja den Hollander auprès de l'AFP. Les blessures subies étant trop importantes, il a été décidé en consultation avec sa famille de mettre fin à son aide respiratoire, avait rapporté le site néerlandais spécialisé Rally Maniacs. La 42e édition du Dakar a été endeuillée lors de la septième étape par le décès du motard portugais Paulo Gonçalves. Depuis la première édition du rallye, 25 pilotes y ont trouvé la mort, dont 20 motards.

"Nous savons tous que c'est un sport qui comporte des risques. J'essaie de rouler prudemment (...) mais quelque chose peut toujours mal tourner", avait alors réagi Edwin Straver, cité par Rally Maniac.