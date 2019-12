Double Champion du monde de F1 (2005 et 2006), Fernando Alonso ne veut pas s'enflammer avant le Dakar. Interrogé pour savoir s'il se sentait "prêt, l'Espagnol a répondu: "Si j'y vais pour apprécier l'expérience et pour profiter, oui." "Si je pense en terme de victoire, je ne suis pas prêt. Je suis parfaitement conscient de mon manque d'expérience. Je ne serai pas le plus rapide mais j'espère que je serai bien placé à la fin", a-t-il ajouté.

Pour Fernando Alonso, le Dakar, qui se déroulera pour la première fois au Moyen-Orient (du 5 au 17 janvier), est la course "la plus extrême des sports mécaniques". "Ça ne peut pas être plus éloigné de la F1", a-t-il noté, évoquant notamment la difficulté de rester concentré "pendant 8 ou 9 heures par jour".

Fernando Alonso, prêt pour le Dakar 2020.Getty Images

L'Espagnol de 38 ans, en quête d'expériences dans les plus grandes courses du sport automobile, a également affirmé son intention de disputer à nouveau les 500 miles d'Indianapolis l'an prochain. "Mon intention est de faire l'Indy 500 l'année prochaine", a-t-il assuré, après son élimination dès les qualifications en mai. "C'est la course que je veux gagner maintenant. C'est la priorité", a conclu l'ancien pilote Ferrari.