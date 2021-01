Grande nouveauté de l'édition 2021 en matière de sécurité, les gilets équipés d'un airbag dorsal, déjà utilisés dans certaines disciplines motos sur route et en MotoGP dans les combinaisons des pilotes, sont désormais obligatoires pour les catégories motos et quads sur le Dakar.

Dorénavant sur tablettes numériques pour les pilotes et équipages "élites", la distribution du roadbook (carte pour la navigation durant les étapes) avant le départ de la spéciale (10 minutes pour les autos, 20 minutes pour les motos), sera généralisée avec pour objectif de placer dans des conditions d'égalité les pilotes et les copilotes en matière de navigation. À terme, toutes les catégories devraient utiliser un roadbook numérique.

Le roadbook signale comme les années précédentes toutes les zones de danger, mais leur approche sera désormais accompagnée d'un signal sonore pour les niveaux de dangerosité les plus élevés, afin de stimuler la vigilance des pilotes. De même, certaines portions spécialement délicates et jugées à risque par l'organisation seront déclarées "slow zones" (zones lentes), avec une limite de vitesse adaptée.

Les motos auront chacune un stock de six pneus arrière qui devra leur servir pour l'intégralité de l'épreuve. La gestion des pneus s'avère souvent décisive et conditionne le niveau d'attaque et donc d'usure des gommes que peuvent s'autoriser les pilotes. Toujours dans le soucis d'inciter les deux-roues au ménagement de leurs machines, les pilotes ne seront plus autorisés à intervenir sur leur moto au ravitaillement essence. Le temps d'arrêt de 15 minutes devra uniquement être utilisé au ravitaillement et au repos.