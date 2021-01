Un succès à domicile pour Yazheed Al Rajhi. Le Saoudien, qui pilote une Toyota, s'est imposé lors de la 7e étape du Dakar 2021 autos, en 4 heures 21 minutes et 59 secondes, entre les villes de Haïl et de Sakaka en Arabie saoudite dimanche.

Le Saoudien renoue avec la victoire et empoche sa seconde étape depuis 2015, date de sa première participation au rallye-raid. L'Espagnol Carlos Sainz (Mini) termine troisième à 1 min 15 secondes et le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), 4e, finit l'étape à 2 min 48 secondes du vainqueur.

Au général, après 6 podiums en 7 spéciales, "Monsieur Dakar", alias Stéphane Peterhansel, surnommé ainsi en raison de ses 13 victoires dans le rallye raid, occupe la tête avec 26 heures 36 minutes et 50 secondes, et porte son avance sur Al-Attiyah, triple vainqueur du Dakar, à 7 minutes 53 secondes.

Le tenant du titre Carlos Sainz pointe en 3e position mais à plus de 40 minutes du leader. L'Espagnol Nani Roma, le coéquipier de Sébastien Loeb chez BRX est 5e à pratiquement deux heures de la tête. Cyril Despres et Mike Horn, à bord de leur buggy Peugeot qui leur servira de référence pour un futur prototype à hydrogène, occupent une belle 6e place.

L'Américain Ricky Brabec (Honda), tenant du titre, a remporté la 7e étape du Dakar 2021 motos, en 4 heures 37 minutes et 44 secondes. Au terme d'une course ultra serrée, longue de 737 kilomètres dont 453 km de spéciale, il a devancé le Chilien Jose Ignacio Cornejo (Honda) de 2 minutes et 7 secondes et l'Américain Skyler Howes sur KTM, de 2 minutes et 19 secondes.