Le doublé pour Joan Barreda Bort. L'Espagnol, déjà vainqueur de la 2e étape, a parcouru cette spéciale relativement roulante en 2 h 46 min 50 sec, pour devancer le Botswanais Ross Branch (Yamaha) de 5 min 57 sec et l'Australien Daniel Sanders (KTM) de 6 min 09 sec. Au classement général, c'est le Français Xavier de Soultrait (Husquvarna) qui, avec sa 5e place dans l'étape, a pris les commandes. Il devance de 15 sec Barreda Bort et de 3 min 24 sec l'Argentin Kevin Benavides, tandis que l'Américain Skyler Howes (KTM), leader de l'épreuve en début de journée, a reculé à la 5e place du général, à plus de quatre minutes du nouveau leader, en terminant 20e de l'étape du jour.