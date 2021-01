Le classement général reste en grande partie inchangé: Peterhansel, surnommé "Monsieur Dakar" en référence à ses 13 victoires dans la compétition, reste leader et n'a donc perdu que 11 secondes sur Nasser Al-Attiyah, 2e. Le pilote français contrôle parfaitement la situation, sans avoir à ouvrir la piste comme doit le faire le vainqueur d'étape. Sainz, vainqueur de l'édition 2020, est 3e, mais accuse plus de 36 minutes de retard sur le leader. Loeb est 4e (à 48 min et 14 secondes de la tête) mais avec seulement 30 secondes d'avance sur Lategan.