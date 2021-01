Surtout, Peterhansel ne cède que 49 secondes à son poursuivant au général Nasser Al Attiyah. Mais le pilote Mini reste prudent: " Il y a encore beaucoup de kilomètres ça peut basculer à tout moment, mais on essaye de faire le job avec Edouard, et ça ne se passe pas mal. Il faut rester concentrés car demain (jeudi) c'est apparemment le gros morceau du Dakar 2021. Ca va être une journée bien complète je pense! " déclare le pilote titré à 13 reprises sur la compétition.

Ce rebondissement redistribue une fois de plus les cartes entre motards. Mais seulement entre les Hondas. L'Argentin Kevin Benavides occupe de nouveau la tête avec 51 secondes seulement sur Ricky Brabec, l'Américain tenant du titre. Sam Sunderland, premier KTM, est troisième à 10 minutes et 36 secondes. Adrien van Beveren, premier Français et premier Yamaha, est 9e à plus d'une heure.