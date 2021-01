Stéphane Peterhansel (Mini) s'est imposé au terme de la 9e étape de la 43e édition du Dakar, mardi, et a creusé un écart conséquent au classement général à trois jours de l'arrivée du rallye-raid.

Surnommé "Monsieur Dakar" en raison de ses 13 victoires sur le rallye raid, le Français remporte sa première victoire d'étape sur ce Dakar-2021. A l'issue d'une boucle de 579 kilomètres dont 465 de spéciale, au départ et à l'arrivée de Neom en Arabie saoudite sur les rives de la mer rouge, il a devancé son dauphin au général, le Qatari Nasser Al Attiyah (Toyota), de 12 minutes et le Sud-Africain Giniel de Villier (Toyota) de 12 minutes et 19 secondes.