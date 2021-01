Pour la seconde année consécutive, le Dakar, le plus célèbre des rallye-raids, s'élance sur les pistes d'Arabie saoudite dimanche pour sa 43e édition, malgré le Covid-19 et les controverses liées au respect des droits de l'Homme dans ce royaume ultra-conservateur.

Il est né en 1978 à l'initiative de Thierry Sabine, s'est élancé pour la dernière fois de Paris en 2001 avant de quitter l'Europe et l'Afrique pour sillonner les pistes sud-américaines pendant dix ans. Depuis 2020, et pour une durée de cinq années au moins, ses organisateurs ont choisi l'Arabie saoudite et ses paysages spectaculaires comme décor.