Rallye raid

Le parcours du Dakar 2022 dévoilé : la présentation de l'épreuve en intégralité en vidéo

DAKAR 2022 - Les détails de la 44e édition du Dakar, qui se tiendra en Arabie Saoudite du 1er au 14 janvier, de Jeddah à Jeddah, ont été dévoilés dimanche matin. Le Français Stéphane Peterhansel (course auto) et l’Argentin Kevin Benavides (course moto) ont notamment été conviés à la présentation, que vous pouvez consulter dans cette vidéo, en intégralité.

01:29:51, il y a une heure