Rallye raid

Dakar 2022 - al-Attiyah aura résisté à Loeb jusqu'au bout : le résumé de sa victoire finale en images

Et de quatre ! Nasser al-Attiyah (Toyota) a remporté son quatrième rallye-raid Dakar en auto au terme de la 12e et dernière étape à Jeddah vendredi. Accompagné de son copilote français Mathieu Baumel, le Qatarien a mené la course de bout en bout et résisté à Sébastien Loeb : voici le résumé de sa dernière étape en vidéo.

00:02:35, il y a une heure