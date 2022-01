Le Suédois Mattias Ekstrom (Audi) a remporté la huitième étape du Dakar-2022, une spéciale de 395 km entre al Dawadimi et Wadi ad Dawasir (Arabie saoudite), au cours de laquelle le Français Sébastien Loeb, deuxième au général, a repris 8 minutes au leader.

Peterhansel et Sainz reviennent aussi

Troisième de la spéciale, le nonuple champion du monde des rallyes revient à près de 38 minutes du leader qatarien Nasser al-Attiyah (Toyota), handicapé par un problème de différentiel mais toujours nettement en tête. Les Audi du Français Stéphane Peterhansel et de l'Espagnol Carlos Sainz, deuxième et quatrième de l'étape, démontrent une nouvelle fois leur compétitivité sur une journée.

Les concurrents évoluent désormais dans un environnement plus aride dans le sud de l'Arabie Saoudite. Le soleil, le vent et le sable réduit en poussière, omniprésente, exercent une pression supplémentaire sur les corps et les mécaniques, éreintés par une semaine de course.

