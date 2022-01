Rallye raid

Dakar 2022- Dakar Original by Motul : Marcic, à fond la caisse

DAKAR 2022 - Le motard slovène Simon Marcic dispute son huitième Dakar, son septième de suite, dans la classe Original by Motul. Il nous ouvre ses bagages, sa caisse de pièces détachées et outils pour effectuer toute réparation nécessaire afin de poursuivre l'aventure en cas de pépin. Et des porte-bonheur aussi.

00:02:27, il y a 16 minutes