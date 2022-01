La deuxième étape a été remportée par Joan Barreda Bort (Honda) lundi dans la catégorie moto entre Ha'il et al-Qaisumah, sur une spéciale de 338 km. L'Espagnol devance le Britannique Sam Sunderland (KTM) de 5'33 et le vainqueur argentin 2021 Kevin Benavides (KTM) de 5'54.

Au classement général, Sam Sunderland prend la tête devant le Français Adrien Van Beveren (Yamaha), auteur d'une sixième place sur l'étape et content d'avoir fait la route avec l'Anglais. "Je ne me suis pas réellement perdu aujourd'hui. On ouvrait sans la trace mais avec Sam (Sunderland) on se connaît, c'est très loyal. On se prévient des dangers et on ouvre à tour de rôle pour se reposer", a expliqué le Français.

Leader au départ de l'étape, l'Australien Daniel Sanders (KTM) occupe désormais la troisième place du classement.

