Le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota) s'est imposé en auto sur la première spéciale du Dakar-2022, dimanche à Ha'il, avec plus de 12 minutes d'avance sur le Français Sébastien Loeb (Prodrive). Cette boucle de 333 km autour au nord de l'Arabie Saoudite a été le théâtre de grosses difficultés de navigation pour de nombreux concurrents sur tous les véhicules, occasionnant des écarts déjà importants.

Le Français Stéphane Peterhansel, multiple vainqueur en moto puis en auto, a perdu beaucoup de temps dimanche, obligé d'attendre son assistance après avoir arraché la roue arrière gauche de son buggy Audi hybride. Le Français était 2e de la spéciale au Km 120 lorsque l'accident est survenu au Km 154. Plutôt léger, le choc a démoli son triangle de suspension.

Sanders devant en moto

L'Australien Daniel Sanders (KTM) a remporté la première spéciale du Dakar 2022 en moto samedi, soit une boucle de 333 km autour de Ha'il, au nord de l'Arabie Saoudite, et confirmé sa performance sur le prologue de la veille.

Sanders a devancé de 2 min 07 le Chilien Pablo Quintanilla (Honda) et de plus de huit minutes le champion du monde autrichien Matthias Walkner (KTM), suivi par le jeune Américain Mason Klein, un débutant de 20 ans, lui aussi sur KTM. Plusieurs coureurs se sont égarés en cherchant un point de passage au kilomètre 261, provoquant des écarts déjà importants: le vainqueur de l'édition 2021, l'Argentin Kevin Benavides (KTM), a été relégué à plus de 30 minutes.

