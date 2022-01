Sébastien Loeb n'abdique pas. Malgré de grosses difficultés en fin d'épreuve, le Français a remporté la 7e étape du Dakar, ce dimanche, au bout d'une spéciale de 402 km reliant Ryad à Al-Dawadimi. Un coup double : avec ce succès, le pilote Prodrive a repris la deuxième place du classement général derrière celui qui reste intouchable pour le moment, Nasser Al-Attiyah (Toyota).

"On a eu des problèmes de pression sur les 50 derniers km, la voiture n'avance plus, accélère... On se demandait si elle n'allait pas finir par s'arrêter à trois kilomètres de l'arrivée" a expliqué le Français, qui a repris 5 minutes au leader, néanmoins toujours hors de portée.

Toyota conserve une main mise totale sur la course, le Saoudien Yazeed al-Rajhi, cinquième de l'étape, et l'Argentin Lucio Alvarez, septième, sont troisième et quatrième au général. Audi a joué placé en amenant ses trois voitures hybrides dans le top 10 du jour.

