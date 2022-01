Encore une victoire pour Joan Barreda Bort (Honda). Mercredi, l'Espagnol a remporté la 4e étape du Dakar, dans la catégorie moto, une spéciale de 464 km entre Qaisumah (nord-est) et Ryadh. Il s'agit de son deuxième succès en trois jours.

Le motard espagnol a toujours remporté au moins une étape du Dakar à chaque édition depuis 2012. Mercredi, il a devancé Pablo Quintanilla (Honda), 2e en 2020, et Danilo Petrucci (KTM). C'est le premier podium de "Petrux", ancien pilote de MotoGP et nouveau-venu en rallye-raid, qui est désormais dans les profondeurs du classement après une grosse panne lundi. Il se bat désormais pour l'honneur, et pour accumuler de l'expérience.

Sunderland creuse l'écart au général

Au classement général, Sam Sunderland (KTM) conserve la tête avec trois minutes d'avance sur Matthias Walkner (KTM), vainqueur en 2018 et 8e de cette étape. Joan Barreda Bort remonte à la 6e place après ses deux victoires en trois jours. Le podium provisoire est toujours complété par Adrien Van Beveren (Yamaha), désormais relégué à 4'54 de Sam Sunderland, après avoir pris la 12e place de cette 4e étape, à un quart d'heure de Joan Barreda Bort.

