Rallye raid

Dakar Portrait - L'aventurier Austin Jones

DAKAR 2022 - "C'est une aventure, et c'est probablement ce que je préfère", dit-il. Le Californien Austin Jones, deuxième de l'édition 2021 dans sa catégorie, dispute pour la troisième fois le plus grand rallye-raid du monde. Ambitieux, l'Etasunien veut s'inscrire dans la lignée de Mark Miller et Robby Gordon, qui ont marqué l'épreuve.

00:02:16, il y a 2 heures