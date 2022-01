Rallye raid

Barreda Bord récidive : Le résumé de la 4e étape du Dakar

DAKAR 2022 - L'Espagnol Joan Barreda Bort (Honda), en moto, a remporté mercredi la 4e étape du Dakar-2022, entre Qaisumah et Ryad. Le motard espagnol a toujours remporté au moins une étape du Dakar à chaque édition depuis 2012, et même deux depuis 2020. Il a devancé cette fois le Chilien Pablo Quintanilla (Honda), 2e en 2020, et les deux Sherco du Rui Gonçalves et de Lorenzo Santolino.

00:06:41, il y a 2 heures