Le tenant du titre, le Français Stéphane Peterhansel (Audi) est au départ, mais il s'aligne sur une voiture hybride et a très peu de chance d'inscrire pour la quinzième fois son nom au palmarès. Trois véhicules hybrides Audi prendront au total pour la première fois part à la bataille.

Deux de ces buggys, dont les batteries sont rechargées par un moteur thermique pendant la course, ont été confiés à des pilotes d'expérience: Stéphane Peterhansel, donc, le détenteur du record de victoires dans l'épreuve (14 succès, dont six à moto), et l'Espagnol Carlos Sainz, triple vainqueur en 2010, 2018 et 2020. Mais les étendards Audi ont déjà déclaré ne pas jouer la victoire cette année, laissant la voie libre à des outsiders aux dents longues.

D'autres grands connaisseurs des dunes comme le Sud-Africain Giniel de Villiers (vainqueur en 2009/Toyota), le Qatarien Nasser Al-Attiyah (2011, 2015, 2019/Toyota) ou encore l'Espagnol Nani Roma (2014/Prodrive), souhaitent remettre les mains sur le trophée en catégorie autos.

Champion du monde des rallyes à neuf reprises, Sébastien Loeb attaque lui son 6e Dakar, une épreuve qui lui résiste depuis sa première participation en 2016. Loeb s’aligne pour la deuxième fois sous les couleurs du Team BRX, mais avec une auto largement remaniée depuis la dernière édition, et avec un nouveau copilote, Fabian Lurquin, avec qui il n’a qu’une seule expérience en course, sur la Baja Aragon.

Catégorie motos

Côté moto, l'absence de Marc Coma et le passage de Cyril Despres en auto ont laissé place à une lutte acharnée tous les ans depuis 2015 : Toby Price (2016, 2019/KTM), Sam Sunderland (2017/KTM), Matthias Walkner (2018/KTM), Ricky Brabec (2020/Honda) et Kevin Benavides, seront à nouveau sur la ligne de départ.

Après deux victoires consécutives, le clan Honda aurait certainement souhaité se représenter à Jeddah sans rien changer à ses plans. Mais Kevin Benavides, le tenant du titre, a cédé aux sirènes de KTM qui arbore la plaque numéro un. Réponse du berger à la bergère, le HRC a recruté Pablo Quintanilla chez Husqvarna. Le Chilien n’a pas mis longtemps à apprivoiser la 450 CRF Rally et a même renoué avec la victoire qui lui échappait depuis deux ans en remportant le Rallye du Maroc en octobre dernier.

Le parcours

Le rallye s'ouvre sur un prologue de qualification qui part de Jeddah, une ville portuaire du centre-ouest qui accueillera également l'arrivée après douze étapes. Les pilotes repiqueront ensuite vers le sud pour enchaîner les boucles autour de la capitale Riyad, puis Bisha (sud-ouest).

Samedi 1er janvier, étape 1a (prologue) : Jeddah - Ha'il 614 km (dont 19 km de spéciale)

02/01, étape 1b : Ha'il - Ha'il, 514 km (333)

03/01, 2e étape: Ha'il - Al Artawiyah, 568 km (338)

04/01, 3e étape: Al Artawiyah - Al Qaisumah, 555 km (368)

05/01, 4e étape: Al Qaisumah - Riyad, 707 km (465)

06/01, 5e étape: Riyad - Riyad, 560 km (346) pour les motos, 637 km (421) pour les voitures

07/01, 6e étape: Riyad - Riyad, 618 km (402) pour les motos, 562 km (348) pour les voitures

08/01, journée de repos à Riyad

09/01, 7e étape: Riyad - Al Dawadimi 701 km (402)

10/01, 8e étape: Al Dawadimi - Wadi Ad-Dawasir, 830 km (395)

11/01, 9e étape: Wadi Ad-Dawasir - Wadi Ad-Dawasir, 491 km (287)

12/01, 10e étape: Wadi Ad-Dawasir - Bisha, 759 km (375)

13/01, 11e étape: Bisha - Bisha, 501 km (346)

14/01, 12e étape: Bisha - Jeddah, 680 km (164)

Distance totale

Autos: 8.119 km (dont 4.261 km de spéciales)

Motos: 8.098 km (dont 4.240 km de spéciales)

8177 km à travers l'Arabie Saoudite : la carte du Dakar 2022

Les nouveautés

- L'étape reliant Jeddah à Ha'il samedi servira de manche de qualification avec une spéciale de 19 kilomètres seulement, qui permettra aux pilotes les mieux placés de choisir leur ordre de départ pour sa grande soeur, l'étape "1b" du lendemain.

- Cette 44e édition servira aussi de test grandeur nature pour de nouvelles arrivantes : trois buggies hybrides Audi prendront part à la bataille, leurs batteries étant rechargées par leur moteur thermique.

- La technique prend également du galon concernant la navigation: les tablettes prendront une part encore plus importante dans les road-books cette année.

- Le Dakar devient en 2022 la première manche du Championnat du monde des rallyes-raids, pour la FIA (auto) et la FIM (moto), qui en comptera cinq au total avec aussi des étapes à Abou Dhabi, au Kazakhstan, en Andalousie et au Maroc.

Le chiffre : 60

Soixante femmes porteront également le casque cette année, dont trois équipages entièrement féminins et deux Saoudiennes, dans une Arabie saoudite récemment entrée dans un vaste programme de réformes économiques et sociales qui comprend un assouplissement des interdictions pesant sur elles, dont celle de conduire, en vigueur jusqu'en 2019. Les dirigeants saoudiens, critiqués pour les atteintes aux droits humains, utilisent depuis quelques années le sport comme levier diplomatique.

Le Dakar 2022 s'élance samedi de Jeda. Crédit: Getty Images

