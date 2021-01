Le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) et l'Américain Ricky Brabec (Honda), tenant du titre, ont remporté le prologue du Dakar 2021 dans les catégories autos et motos samedi sur un parcours essentiellement sabloneux de 11 km situé dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, à quelques encablures de Jeddah, la grande ville côtière.

Ce prologue, nouveauté de la 43e édition du rally raid, va permettre de déterminer un ordre de départ dimanche lors de la première étape longue de 622 kilomètres, dont 277 de spéciale, qui reliera les villes de Jeddah, sur les rives de la mer rouge, à Bisha au sud-est. Les concurrents les mieux classés lors du prologue de samedi partiront donc logiquement les premiers et bénéficieront d'une piste dégagée et moins poussiéreuse.

En autos, le Sud-africain Brian Baragwanath (century) et le Saoudien et local de cette courte étape inaugurale Yazeed Al Rajhi (Toyota) complètent le podium provisoire, alors qu'en motos l'Espagnol Joan Barreda (Honda) et le Britannique Sam Sunderland (KTM) se classent deuxième et troisième. Le Français Adrien Van Beveren (Yamaha) partira 17e.