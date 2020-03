La Fédération de roller et skateboard à son tour secouée par des révélations de violences sexuelles

La Fédération française de roller et skateboard (FFRS) n'est pas la première mais elle vient s'ajouter à une longue liste d'instances qui semblent ne pas avoir pris le problème des violences sexuelles assez au sérieux. C'est ce que révèle L'Équipe ce vendredi. Plusieurs victimes, dont une de viol, s'expriment pour expliquer à quel point elles n'ont jamais été soutenues par leur fédération, qui au contraire, aurait protégé les agresseurs.

En décembre 2018, Arnaud Mercier, ancien entraîneur fédéral, est condamné à 13 ans de prison pour le viol de Ludivine Malle. Les agissements de celui-ci avaient été signalé depuis 2007 mais ni le président de la Fédération, Nicolas Belloir, ni le directeur technique national (DTN), Hervé Lallement, n'ont agi. Ce dernier, lors d'une réunion avec tous les patineurs, aurait demandé à Ludivine Malle si elle était "amoureuse d'Arnaud". "Comme si à mon âge (13 ans), devant mon agresseur et devant tout le monde, j'allais tout raconter", enrage l'athlète. Mercier sera finalement licencié à l'été 2012 rapporte le quotidien.

Bennoir convoqué au ministère des Sports

Mais le cas d'Arnaud Mercier n'est pas isolé. Récemment, celui de Nicolas Goury a aussi créé des tensions. Élu au conseil d'administration de la FFRS en décembre 2018, celui-ci est accusé d'exhibition sexuelle par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Son éviction de l'équipe de France en février a fait réagir le DTN, qui a demandé sa réintégration.

Depuis, "six plaintes ont été déposées, deux contre Goury et quatre visant d'autres personnes pour viols et agressions sexuelles", selon L'Équipe. Le joueur est suspendu depuis le 20 février mais pour les athlètes, le mal est fait. Convoqué le 10 mars au ministère des Sports, Nicolas Belloir s'est défendu en niant "toute faute".