Rugby à 7

Tokyo 2020 : Deux victoires ? Anne-Cécile Ciofani en veut plus : "On est soulagées, mais pas relâchées"

TOKYO 2020 - Une victoire après un duel tendu face aux Fidji (12-5), un succès plus aisé contre le Brésil (40-5), et voici les Bleues bien lancées dans le tournoi olympique de Sevens, ce jeudi au Japon. Anne-Cécile Ciofani a contribué à cette bonne entame, avec deux essais. La joueuse de 27 ans évoque la suite de l'épreuve et son bonheur de participer aux Jeux Olympiques, en cet été 2021.

00:00:51, il y a une heure