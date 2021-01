Après 2017 et 2018, Stoch remporte ainsi pour la troisième fois, à 33 ans, le trophée le plus prestigieux du saut à ski. Il rejoint au palmarès le Norvégien Bjorn Wirkola et l'Allemand Helmut Recknagel, trois fois vainqueurs également, et n'est plus devancé que par l'Allemand Jens Weissflog (4 titres) et le Finlandais Janne Ahonen (5 titres).