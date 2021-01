Dawid Kubacki tape du poing sur la table. Seulement 15e à Oberstdorf, le tenant du titre de la Tournée des 4 Tremplins a mis les petits plats dans les grands en s'imposant lors du concours du nouvel an à Garmisch Partenkirchen. Complètement déchaîné, le Polonais a sorti un saut gargantuesque à 144m en seconde manche pour aller chercher la victoire.

Avec ce succès, le vainqueur sortant s'est surtout replacé pour la victoire finale de cette tournée 2020. Désormais 4e avec 546,5 points, Kubacki a pris le bon wagon et la Pologne a même réussi à placer un autre de ses aigles, Kamil Stoch, 4e ce vendredi à Garmisch (-22,1 points). Impressionnant de régularité, l'Aigle de Zakopane fait un candidat sérieux à la victoire finale. Karl Geiger, 2e de la Tournée, sera le quatrième candidat à la gagne.

Cet passage à Garmisch a non pas condamné, mais fortement compromis les chances de sacre de Markus Eisenbichler, désormais distancé de 23,5 points au général avec sa 7e place, et Philipp Aschenwald, qui navigue dans les mêmes eaux (24,3 points de retard, et une 6e place sur le concours bavarois). L'Autriche est d'ailleurs en déroute : son deuxième représentant, Daniel Huber, n'est que 11e à 43 points de Granerud.